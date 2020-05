The Mole, Nackt unter Wölfen, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste, Nackt unter Wölfen, KZ-Drama

Die Pflege der ansteckenden Patienten fordert ein Opfer: Schwester Therese (Klara Deutschmann) ist an Tuberkulose erkrankt und soll, wie es immer gehandhabt wurde, die Charité verlassen, um im Mutterhaus in Kaiserswerth zu sterben. Doch Ida (Alicia von Rittberg) kämpft mit Virchows (Ernst Stötzner) Hilfe erfolgreich dafür, dass Therese an der Charité bleiben kann. Inzwischen erprobt Robert Koch (Justus von Dohnányi) sein neuartiges Tuberkulose-Heilmittel an sich selbst und an seiner Geliebten Hedwig. Die Wirkung des Tuberkulins ist heftig, daher wird Ida als verschwiegene Pflegerin eingeweiht, um den fiebernden Koch zu pflegen.