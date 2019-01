E. L. James, deren "Fifty Shades of Grey"-Reihe sich über 100 Million Mal weltweit verkauft hat, bezeichnet die Handlung als modernes Märchen: "Ich freue mich so, diese leidenschaftliche neue Liebesgeschichte endlich in die Welt zu bringen", wird die Autorin in dem Statement des Verlags zitiert. "Es ist eine Aschenputtel-Geschichte für das 21. Jahrhundert. Maxim und Alessia haben mich auf eine faszinierende Reise geführt und ich hoffe, dass meine Leser von ihrer aufregenden und sinnlichen Story mitgerissen werden, genau wie ich es beim Schreiben war, und dass sie sich wie ich in sie verlieben."