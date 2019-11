"The Irishman" als Onkel Ed Sheeran: Verwandt mit einem brutalen Auftrags-Killer?

Popstar Ed Sheeran (28, "Shape of You") teilt seinen Stammbaum möglicherweise mit einem brutalen Auftragskiller: Laut der britischen "Sun" sei der Sänger mit dem berüchtigten Mafioso-Mörder Frank Sheeran verwandt. Dies habe Sheeran dem Schauspieler Stephen Graham (46, "Line Of Duty") erzählt: "Ich schwör's beim Leben meiner Oma...", zitiert das Blatt Graham. "Er hat gesagt, es sei ein entfernter Onkel von ihm."