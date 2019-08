Top oder Flop? Auffallend war es in jedem Fall, das schwarze Seidenkleid, das US-Schauspielerin Madeline Brewer (27, "Black Mirror") für ihren Auftritt auf dem roten Teppich ausgewählt hatte. Gefeiert wurde das Finale der dritten Staffel der erfolgreichen Serie "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd" (seit 2017) in Los Angeles.