The Green Mile, Wolverine, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, WDR, Die Aldi-Brüder, Doku-Drama

Am 29. November 1971 wird der Unternehmer Theo Albrecht (Arnd Klawitter) Opfer einer Entführung. Gefordert wird die bis dato höchste Lösegeldsummer der Bundesrepublik: sieben Millionen Mark. Es folgen 17 Tage Martyrium. Zum Zeitpunkt der Entführung ist es gerade zehn Jahre her, dass die Albrecht-Brüder die Bundesrepublik unter sich in Nord und Süd aufgeteilt hatten. Ihre Geschäfte führten sie seitdem getrennt.