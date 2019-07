The Great Wall, Katie Fforde,... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, RTL II, Bride Wars - Beste Feindinnen, Komödie

Die Freundinnen Liv (Kate Hudson) und Emma (Anne Hathaway) träumen seit ihrer Kindheit von einer Hochzeit im ehrwürdigen New Yorker Plaza Hotel. Als sie kurz hintereinander einen Heiratsantrag bekommen, steht der Erfüllung dieses Traumes nichts mehr im Wege - so glauben die Bräute zumindest. Doch ein Fehler bei der Terminplanung lässt den Traum zum Albtraum werden: Liv und Emma sollen am selben Tag im Plaza heiraten und ein Ausweichtermin ist erst in drei Jahren wieder frei! Nun beginnt ein erbitterter Kampf der Bräute, der mit allen Mitteln aus dem Zicken-Repertoire geführt wird.