"The Falcon and the Winter Soldier" Zemo ist zurück: Daniel Brühl nimmt es mit diesen Marvel-Stars auf

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" folgt im Februar 2021, mit dabei sind Simu Liu (30), Awkwafina (30) und Tony Leung (57). "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" soll eine Mischung aus Horror und Humor werden, versprach Benedict Cumberbatch (43) auf der Comic-Con. Eine Rolle in dem Film soll auch Elizabeth Olsen alias Scarlet Witch bekommen. Geplant ist der Marvel-Streifen für Mai 2021. Im November 2021 soll dann "Thor: Love and Thunder" in die Kinos kommen. Natalie Portman (38) wird neben Chris Hemsworth (35) zum weiblichen Thor.

Auch nach diesem Zeitraum geht es weiter. Fortsetzungen von "Black Panther" und "Captain Marvel" sind geplant, "Guardians of the Galaxy Vol. 3" wird von vielen Fans sehnlichst erwartet. Kevin Feige erklärte zudem, dass Mahershala Ali (45) als Vampirjäger Blade dem MCU beitreten wird und damit in dieser Rolle auf Wesley Snipes (56) folgt.