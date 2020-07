"The Crown"-Darstellerin braucht länger Für ihr Haarstyling benötigt Prinzessin Anne "nur zehn Minuten"

Warum dauert das denn so lange? Diese Frage hat sich offenbar Prinzessin Anne (69) gestellt, als sie ein Interview mit Schauspielerin Erin Doherty (28) gelesen hat. In der Dokumentation "The Princess Royal At 70", die Prinzessin Anne zum 70. Geburtstag am 15. August würdigt, wurde die Tochter der Queen (94) zur Netflix-Serie "The Crown" befragt, die sich mit der Geschichte der britischen Royals befasst. Die ersten Folgen der Serie habe sie gesehen und für "sehr interessant" gehalten, erklärt sie laut "The Independent". Ein Interview mit Erin Doherty, die Anne in der Serie darstellt, habe sie aber stutzig gemacht.