"The Continental" TV-Serie zur "John Wick"-Reihe wird ein Prequel

Wird Keanu Reeves auch zum Serien-Star?

Der Fokus soll dabei, der Titel verrät es schon, auf der Assassinen-Hotelkette "The Continental" liegen. Starz-Chef Jeffrey Hirsch erklärte auf der Television Critics Association Summer Press Tour, dass die Serie "viel weiter zurückreiche als die Filme". Wann "The Continental" erscheinen soll, ist noch unklar. Hirsch sagte dazu, die Serie sei noch in einer frühen Entwicklungsphase und werde sehr wahrscheinlich erst nach dem vierten Kinofilm auf den Markt kommen, also nicht vor Mai 2021.