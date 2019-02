Richard Lugner (86) schmückt sich auf dem Wiener Opernball gerne mit hübschen Damen an seiner Seite. Auch in diesem Jahr ist ihm wieder ein optischer Glücksgriff gelungen: Das australische Model Elle Macpherson (54) wird als Stargast in der Wiener Staatsoper erwartet. Das hat der Bauunternehmer bei einer Pressekonferenz an diesem Mittwoch (13. Februar) in der Lugner City bekanntgegeben.