"The Beautiful Ones" Ein Muss für alle Fans: Prince-Memoiren sollen Ende Oktober erscheinen

Prince hatte seine Memoiren ursprünglich nur wenige Wochen vor seinem Tod angekündigt. Im März 2016 erklärte er auf einem kleinen Konzert in einem Nachtclub in Manhattan: "Die Leute bei Random House haben mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ausschlagen kann. Ihr lest alle noch Bücher, richtig?" Es sei geplant, ganz von vorne mit "meiner ersten Erinnerung" anzufangen, erklärte Prince, wie die "New York Times" damals berichtete.