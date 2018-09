"Ich bin in diese Show gekommen, um die Liebe zu finden – und das habe ich: Aber nicht mit dir, sondern mit jemand anderem", sagt sie dem Bachelor und läuft zu Truc Nhu. "Komm mit mir nach Hause", fleht sie ihre neue gefundene Liebe an. Die beiden Ladys schluchzen und liegen sich in den Armen. Truc Nhu gibt ihre Rose dem Bachelor zurück und beide Frauen verlassen gemeinsam den Raum.