Thanksgiving in Malawi Wie die Zeit vergeht: Madonna postet seltenes Foto mit allen Kindern

In den USA wurde am 22. November Thanksgiving gefeiert. Der nationale Feiertag steht ganz im Zeichen der Familie und in den sozialen Netzwerken lassen vor allem die Promis die Welt an den Feierlichkeiten teilhaben. Pop-Star Madonna (60, "Like A Prayer") zelebrierte das Fest gemeinsam mit ihren sechs Kindern in Malawi. Auf Instagram postete sie ein seltenes Familien-Foto, auf dem sowohl ihre leiblichen Kinder Rocco (18) und Lourdes (22) als auch David (13), Mercy (12) und die Zwillinge Estere (6) und Stella (6) in die Kamera lächeln.