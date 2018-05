Thandie Newton berichtet davon Victoria Beckham: Diese Verwechslung war ihr zutiefst peinlich

Das nächste Mal sollte Victoria Beckham (44) wohl etwas genauer hinsehen, mit wem sie sich da im Fitnessstudio unterhält. Wie die britische Schauspielerin Thandie Newton (45, "Westworld") in der "The Graham Norton Show" berichtet, wurde sie von dem Ex-Spice-Girl fälschlicherweise für ihre US-Kollegin Zoe Saldana (39, "Guardians of the Galaxy") gehalten. Eigentlich nicht verwunderlich, denn die beiden sehen sich tatsächlich zum Verwechseln ähnlich.