Er ist am Starnberger See bekannt dafür, ein Leben in Saus und Braus zu genießen. Der thailändische König Maha Vajiralongkorn (67) – genannt Rama X. – lebt mit seiner Ehefrau Suthida in der herrschaftlichen Villa Stolberg in Tutzing. Diese wurde für viele Millionen bereits vor einiger Zeit sein Eigentum.