Über 3.000 Euro Schadensersatz

Zwar sagte der Beklagte vor Gericht aus, weder er noch seine Frau könnten sich an einen Tritt erinnern. Den Richter aber überzeugte das nicht. Zu eindeutig sei die Beweislage gewesen. "Das Gericht geht (...) davon aus, dass der Beklagte durch einen willentlichen Tritt die streitgegenständliche Delle verursacht hat. Nach den in Augenschein genommenen Fotos vom Schaden sind keine Kratzer an der Delle zu sehen, die auf den Anstoß mit einem harten Gegenstand schließen ließen, so dass die Schadensverursachung durch einen Tritt ohne weiteres plausibel erscheint."