München - Von einem besonders dreisten Diebstahlversuch berichtet die Bundespolizei in München, die nun nach den Tätern sucht: Die Unbekannten hatten versucht, einen Neuwagen von einem Zug zu stehlen. Die Mitteilung an die Polizei habe gelautet: "Am Güterbahnhof Milbertshofen steht ein Güterzug mit Neufahrzeugen, von dem ein Kfz gestohlen wird", so die Beamten. Streifen von Landes- und Bundespolizei seien daraufhin ausgerückt.