Teurer Begleiter Jennifer Lopez: Mit Luxus-Outfit zum H&M-Shopping

Jennifer Lopez (49, "Ain't Your Mama") wurde in New York mit Tochter Emme (11) gesichtet, wie die US-Seite "Page Six" berichtet. Die beiden gingen offenbar ihrer Shopping-Laune nach, besuchten jedoch keine Luxus-Boutique, sondern schlenderten durch ein Geschäft der Modekette H&M. Die Sängerin blieb bei ihrem Shopping-Outfit ihrem Styling treu. Besonders ein Accessoire veredelte den Look.