München-Harlaching – Hunde hören viel besser als Menschen. Nur 0,06 Sekunden benötigen sie, um zu erkennen, woher ein aufgespürtes Geräusch kommt. Nicht ganz so flott reagierte der Hund einer Familie vom Karneidplatz aus Harlaching. Er und sein Frauchen waren im zweiten Obergeschoss des Einfamilienhauses. Deshalb bekam die 56-Jährige zunächst nichts mit davon, dass sich Einbrecher im Erdgeschoß an einem gekippten Fenster zu schaffen machen. Sie drangen in das Haus ein und begannen die Zimmer zu durchsuchen. Dass im Haus Licht brannte und sie nicht alleine waren, schien sie nicht weiter zu stören.