Zuletzt ist es in der Quiddestraße in Neuperlach geschehen, zwischen dem 24. und 30. Mai. Ein unbekannter Dieb klaute hier die Batterie eines Elektrorollers der Marke Unu, der in einer abgesperrten Sammeltiefgarage stand. Auch ein mobiles Navigationssystem fehlte nach dem Beutezug. Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf etwa 1.100 Euro.