...Neuzugang Simon Lorenz: "Er hat sein erstes Spiel gemacht, das war auch nicht so einfach gegen so eine Mannschaft. Er hat es ganz ordentlich gemacht. Klar passen einige Abläufe noch nicht, aber das kriegen wir in den letzten zwei Wochen auf jeden Fall hin. Er hat am Mittwoch zwei Mal trainiert, heute eine Taktikeinheit mitgemacht. Es geht nicht von heute auf morgen. Wir haben vier Wochen gebraucht, bis wir das einigermaßen drin hatten. Man hat gesehen, dass der Junge Qualität hat. Er muss sich an die Mannschaft und an das Umfeld gewöhnen, dann passt das."