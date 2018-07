Am Sonntag geht dann das Löwen-Trainingslager in Kössen/Tirol zu Ende, ehe dann zwei weitere Testspiele gegen den SV Sandhausen (Freitag, 20. Juli, 18.30 Uhr) und gegen den VfR Garching (Samstag, 21. Juli, 17 Uhr) folgen. Am Samstag, 28. Juli wird's dann beim Drittliga-Start in Kaiserslautern ernst für die Sechzger.