Tests auch in Deutschland? Instagram versteckt Likes in weiteren Ländern

Instagram-Nutzern könnte eine Zukunft bevorstehen, in der Likes auf Posts nicht mehr öffentlich angezeigt werden, sondern nur noch für den Ersteller sichtbar sind. Entsprechende Tests werden in Kanada bereits seit einigen Wochen durchgeführt. Nun wurden die Tests auf sechs weitere Länder ausgeweitet, wie Instagram bekanntgab. Mittlerweile werden die Gefällt-mir-Angaben teilweise auch in Australien, Brasilien, Irland, Italien, Japan und Neuseeland nicht mehr angezeigt. Damit ist nicht mehr öffentlich nachvollziehbar, wie viele Likes ein Foto oder ein Video bekommen haben.