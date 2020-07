München - Die Münchner wollen ins Freie, das liegt bekanntlich nicht nur an der warmen Jahreszeit, sondern auch am Coronavirus. Die Biergärten sind voll, die Wirtshäuser haben es da etwas schwerer. Besonders diejenigen, die keinen Platz für eine Freischankfläche vor dem Laden haben – jene etwa an der Fraunhoferstraße.