Entscheidung im August

Die Vertreterin von Five Star ist jedenfalls nicht in der Lage nachzuweisen, dass die Bewerter auch tatsächlich in den betreffenden Hotels übernachtet hatten, bleibt zudem viele Antworten schuldig. Bis Gawinski der Kragen platzt: "Das kann doch nicht wahr sein. Die Beklagte kümmert sich um nix." Einig wird man sich am Donnerstag im Gerichtssaal nur über den Streitwert der Klage: Mit 75.000 Euro sind beide Parteien einverstanden. Seine Entscheidung will das Gericht am 16. August verkünden.