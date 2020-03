Wichtigste Aufgabe in dieser Runde, so Jacobs, sei die Einrichtung weiterer Corona-Testzentren. Auch gemeinsam mit den örtlichen Krankenhäusern ist ein Runder Tisch eingerichtet, um deren Krisenpläne abzustimmen und genügend Betten für schwer an Corona Erkrankte und Intensivpflichtige bereitzustellen.