München - Trotz roter Ampel an geeigneten Kreuzungen rechts abbiegen - das können Fahrradfahrer in München demnächst zumindest probeweise. Denn die Stadt München beteiligt sich an einem bundesweiten Pilotversuch in neun deutschen Großstädten, bei dem eigens neue Schilder mit grünen Abbiege-Pfeilen speziell für Fahrradfahrer an ausgewählten Kreuzungen getestet werden. Der Pilotversuch startet voraussichtlich im Februar 2019.