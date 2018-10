Köln - Aufatmen am Kölner Hauptbahnhof: Nach stundenlanger Anspannung hat die Polizei eine Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof beendet und eine Frau aus der Gewalt des Geiselnehmers befreit. Die Geiselnahme hielt die Polizei am Montag in höchster Alarmbereitschaft und sorgte für ein Chaos auf den Bahnstrecken rund um die Millionenmetropole.