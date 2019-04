München - Mit dem Heimspiel gegen Gran Canaria haben die Basketballer des FC Bayern ihre Euroleague-Saison am Freitagabend abgeschlossen. Lange mischte der FCBB sogar recht aussichtsreich im Kampf um die Playoffplätze mit, am Ende fehlten dafür allerdings zwei Siege. Marko Pesic hatte die K.o.-Runde in Bayerns erster Saison im neuen Euroleague-Format ohnehin noch nicht eingeplant. "Es ist ein Experiment-Jahr für uns und dafür gedacht, dass wir Erfahrung sammeln, weil wir größere und langfristigere Ziele haben", sagte der FCBB-Geschäftsführer Anfang des Jahres und ergänzte nun in der "Süddeutschen Zeitung": "Ich kann nicht wirklich enttäuscht sein, weil die Playoffs ja nie als Ziel ausgegeben waren."