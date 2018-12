Gruppe E: FC Bayern und Ajax Amsterdam

Gruppe F: Manchester City und Olympique Lyon

Gruppe G: Real Madrid und AS Rom

Gruppe H: Juventus Turin und Manchester United

Welche Teams stehen als Gruppensieger fest?

Gruppe A: Borussia Dortmund

Gruppe B: FC Barcelona

Gruppe C: Paris St. Germain

Gruppe D: FC Porto

Gruppe E: FC Bayern

Gruppe F: Manchester City

Gruppe G: Real Madrid

Gruppe H: Juventus Turin

Die jeweiligen Gruppensieger treten dabei zunächst auswärts an und genießen im Rückspiel Heimrecht.

Auf wen kann der FC Bayern im Achtelfinale treffen?

Als Gruppenerster sind die Bayern in Lostopf 1 gesetzt. Die Münchner können somit nur auf die Zweiten der jeweils anderen Gruppen treffen. Allerdings ist ein Aufeinandertreffen zweier Mannschaften aus dem gleichen Land im Achtelfinale noch nicht möglich, weswegen ein Duell mit Schalke 04 ausgeschlossen ist.

Auch ein Duell zwischen Teams, die bereits in der Vorrunde gegeneinander gespielt haben, ist nicht möglich. Somit kann der FC Bayern nicht auf Vorrunden-Gegner Ajax Amsterdam treffen.

Mögliche Gegner der Bayern sind somit: Atlético Madrid, Tottenham Hotspur, FC Liverpool, Olympique Lyon, AS Rom und Manchester United

Wann findet das Achtelfinale statt?

Die Achtelfinal-Partien der Champions League werden insgesamt an acht unterschiedlichen Terminen ausgetragen. Die Hinspiele finden jeweils am 12./13. Februar 2019 sowie am 19./20. Februar 2019 statt. Die Rückspiele steigen dann am 5./6. März sowie am 12./13. März.

Wie geht es in der Champions League weiter?

Viertelfinale: 9./10. April 2019 und 16./17. April 2019

Halbfinale: 30. April/1. Mai 2019 und 7./8. Mai 2019

Das Finale ist am 1. Juni 2019 in Madrid.

Wo könnt ihr die Auslosung des Achtelfinales sehen?

Die Auslosung des Achtelfinals für die Champions-League-Saison 2018/2019 könnt ihr am Montag im AZ-Liveticker verfolgen. Wir versorgen Euch mit den wichtigsten Informationen aus Nyon.

Zudem überträgt Sky Sport News HD die Auslosung zum Achtelfinale live im Free-TV.

