Arnold Schwarzenegger kam um 18.21 Uhr auf die Bühne - und der Jubel bei den Gästen war gigantisch. Handy-Kameras wurden gezückt und es gab einen Riesen-Applaus. Er begrüßte die 10.000 Gäste auf Deutsch: "Ich bin sehr glücklich, heute in München zu sein. München war eine wichtige Stadt für mich und das Sprungbrett nach Amerika. Denn wenige Monate nachdem ich hier in dieser Stadt trainiert und Bodybuilding gemacht habe, wurde ich ‚Mr. Europe und nur ein Jahr später jüngster ‚Mr. Universum’. Meine internationale Karriere hat also hier begonnen", so Arnold. "Man kann mich "Arnie" nennen, "Schwarzi", den "Terminator" oder den "Gouvernator", aber nicht den "Selfmade-Man"."