"Terminator"-Star gibt Entwarnung Attacke auf Arnold Schwarzenegger: "Kein Grund zur Sorge"

Schwarzenegger war beim "Arnold Classic Africa Festival" in der Nähe von Johannesburg zu Gast. Auf der Tribüne scherzte er mit einem Fan, der mit dem Handy des Schauspielers und Ex-Politikers ein Snapchat-Video drehte. Dabei springt ihm ein Angreifer von hinten mit Anlauf und den Füßen voraus in den Rücken. Der 71-Jährige fiel in die Zuschauer. Sicherheitskräfte überwältigend den Angreifer und eskortierten ihn aus der Halle. Sein Motiv ist bislang unklar. Im Internet kursieren bereits mehrere Videos des Vorfalls.