"Terminator" soll Opa werden Feiert Familie Schwarzenegger gemeinsam die Baby-News?

Kurz zuvor hatte "People" unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, dass Katherine Schwarzenegger und Hollywood-Star Chris Pratt ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Für die 30-Jährige wäre es das erste Kind, ihr Ehemann hat bereits Sohn Jack (7), der aus seiner vorherigen Ehe mit Anna Faris (43) stammt. Mit Arnold Schwarzeneggers Tochter ist der "Guardians of the Galaxy"-Star seit Juni 2019 verheiratet. Liiert sind die beiden seit Sommer 2018. In dem Jahr hatte er sich von Faris scheiden lassen, das Paar hatte sich im August 2017 nach acht Jahren Ehe getrennt.