Letztes Nirvana-Konzert im Terminal 1 in Riem

Bis auf "Smells Like Teen Spirit", die damalige Hymne der wütendenden Jugend, der Grundstein für den weltweiten Erfolg der Band, mit dem Cobain aus genau diesem Grund auf Kriegsfuß stand, spielten Nirvana an jenem Tag alle großen Hits. Das geht aus der Setlist hervor, die der "Rolling Stone" veröffentlichte: "Come As You Are", "All Apologies", und das David-Bowie-Cover "The Man Who Sold The World". Das letzte Lied, das Cobain jemals bei einem Konzert spielen sollte, war "Heart-Shaped Box" vom Album "In Utero" - geschrieben für Courtney Love.