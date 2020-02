Ruby O. Fee versteht sich prima mit Schweighöfers Kindern

Doch damit nicht genug, die beiden schmieden aktuell auch Zukunftspläne in Kalifornien. "Ich werde mir in L.A. eine Immobilie kaufen", erzählt Schweighöfer weiter. Dabei denkt er aber nicht nur an sich und seine Freundin. Das Anwesen soll für die ganze Familie sein, "auch damit meine Kids mal in Kalifornien Urlaub machen können". Ruby verstehe sich "prima" mit seinen Kindern. Aus seiner langjährigen Beziehung mit Regieassistentin Ani Schromm hat der Schauspieler eine Tochter (geb. 2009) und einen Sohn (geb. 2014).