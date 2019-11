Termin im März Moderatorin Annika Begiebing ist schwanger: "Es bleibt spannend"

In dem Interview sagte sie, dass noch nicht klar sei, ob es ein Mädchen oder Junge wird: "Es bleibt spannend. Wir haben das schon ein paar Mal versucht, auf dem Ultraschall zu sehen", das Baby drehe und wende sich aber so, dass man es nicht erkennen könne. Das RTL-Magazin "Life - Menschen, Momente, Geschichten" will sie weiter moderieren, "solange, wie es mir gut geht". Auch bei ihrem ersten Kind habe sie "bis kurz vor knapp gearbeitet. Das ist auch jetzt mein Plan. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert".