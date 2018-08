Bei seinem Roadtrip lernt Thomas (Terence Hill) in "Mein Name ist Somebody" die schöne Lucia (Veronica Bitto) kennen. Quelle: 2018 KSM

In Almeria haben Sie auch Ihre Frau Lori kennengelernt?

Wir haben uns in Rom kennengelernt, aber nach einer Woche sind wir nach Almeria gegangen. Sie war mein amerikanischer Sprachcoach. Als wir nach zwei Monaten zurückgekommen sind, haben wir sofort geheiratet. Was man eigentlich nicht tut. Es war ein Experiment, das gut gegangen ist. Wir sind jetzt länger als fünfzig Jahre zusammen.

Manchmal teilten sich Terence Hill und Bud Spencer ein Bett

Gibt es eine Lieblingserinnerung an Bud Spencer?

Da gibt es so viele. Wir hatten einmal eine Kostümfrau, die auch sehr gut kochen konnte, Ida. Nach ihr hat er immer schon um 11 Uhr gerufen, weil er Mittagessen wollte. Ich habe immer mit ihm in seinem Trailer gegessen. Manchmal hat er mir vorgeworfen, ich würde mehr essen als er. Aber nur er würde dick werden, während ich immer ganz schlank bleiben würde. Damals war alles noch ganz bescheiden. Manchmal haben wir uns ein Bett geteilt. Das war eine gute Zeit. Sehr einfach.

Wie schwierig ist es, mit 79 noch Prügelszenen zu drehen?

Ach, das ist ganz leicht. Sie sehen es ja im Film. Haben Sie bei Dreharbeiten früher auch mal wirklich eingesteckt? Ja. Man kommt sich bei solchen Stunts ja gefährlich nahe. Bei den Dreharbeiten zu "Zwei wie Pech und Schwefel" sollte jemand mit einer Holzbank auf mich losgehen. Ich würde mich ducken und die Bank an einer Wand zerschellen. Normalerweise benutzt man dafür spezielle Möbel aus sehr leichtem Holz, die schnell kaputt gehen. Der Regisseur meinte, wir sollten richtige Bänke verwenden. Keiner von uns hatte etwas dagegen. Ich habe mich also abgeduckt und als ich wieder hochkam, knallte mir die Bank auf den Kopf. Ich bin stark blutend ins Krankenhaus gekommen und wurde mit fünf Stichen genäht. So etwas passiert. Nur Bud Spencer nicht. Vielleicht hatten die anderen ja Angst. Das war ganz amüsant. Er war sehr kurzsichtig. Beim Dreh nahm er die Brille ab. Sein Gegner stand gegenüber, aber er fragte: "Wo bist Du?".

Ist es wahr, dass Sie im umbrischen Amelia eine Eisdiele betreiben?

Man hat mich gefragt, ob diese Gelateria meinen Namen tragen darf. Ich habe zugestimmt. Und tatsächlich hat es dazu beigetragen, dass jetzt mehr Leute den Weg in den Ort finden, dessen Stadtmauer wahrscheinlich im 6. Jahrhundert vor Christi entstanden ist. Ich selbst esse eigentlich fast kein Eis, obwohl ich sie sehr mag. Zuviel Zucker.