"Teremana Tequila" Dwayne "The Rock" Johnson brennt jetzt auch Schnaps

Tequila on the Rock(s): Multitalent und Gagen-Krösus Dwayne Johnson (47, "Rampage - Big Meets Bigger ") hat sich ein weiteres Standbein aufgebaut. Wie der Star auf seinem Instagram-Feed enthüllt hat, ist er nun auch stolzer Besitzer einer eigenen Tequila-Marke. Die Spirituose trägt demnach den Namen "Teremana", was laut Johnson für "Geist der Erde" steht.