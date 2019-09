Tennis-Krimi in New York Catherine Zeta-Jones: Aufregender Besuch der US Open

Das war ein Finale für die Tennis-Geschichte: Über fast fünf Stunden hinweg rangen Rafael Nadal (33) und Daniil Medwedew (23) um den Sieg bei den US Open. Das außergewöhnliche Match begeisterte rund 24.000 Zuschauer in New York - und unter ihnen eine ganz besonders: Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (49, "Lieber verliebt") hielt es angesichts des nervenaufreibenden Tennis-Krimis, den Nadal und Medwedew auf dem Ascheplatz veranstalteten, kaum in ihrem Sitz. Ihr Ehemann Michael Douglas (74, "Last Vegas") hingegen zeigte weitaus weniger Emotionen.