Der "deutsche Tag" bei den BMW Open

Eigentlich müsste einer seiner Vornamen Beständigkeit heißen: In den vergangenen zwölf Jahren stand er in der Weltrangliste nie schlechter als Rang 60. Vor sieben Jahren kratzte er mit Platz 16 sogar an den Top Ten. Derzeit ist er Nummer 41 des Rankings, aber von einem Niedergang ist beim besten Willen nicht zu reden. Beim Masters in Indian Wells bezwang er unlängst den Weltranglistenersten Novak Djokovic – und ist der älteste Spieler, der seinen Premierensieg gegen die Nummer 1 schaffte.