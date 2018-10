Haidhausen - 148 km/h – so schnell war ein 27-jähriger Münchner am Freitagabend auf der Einsteinstraße unterwegs. Der Mann raste mit seiner über 700 PS starken Dodge-Limousine am Krankenhaus Rechts der Isar vorbei. Kurze Zeit später konnten ihn Polizisten anhalten, die in der Einsteinstraße gerade Geschwindigkeitskontrollen durchführten.