"Mich schreiben Leute an, die sich an der Nordseeküste die Tür haben aufmachen lassen und drohen mir mit dem Rechtsanwalt, wenn ich nicht 800 Euro zurückzahle", sagt G. und zeigt den Brief. Mitten in der Nacht erhält G. Anrufe. Einmal rief ihn eine verärgerte Kundin aus Bremen an. Geduldig versuchte er ihr zu erklären, dass er nur in München und Region tätig ist, bis die Kundin merkte, dass sie offenbar gerade abgezockt worden war. Der wahre Täter war schon lange auf und davon mit ihrem Geld.