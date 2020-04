Telefonat der First Ladys Corona: Elke Büdenbender tauscht sich mit Melania Trump aus

Elke Büdenbender (58), die Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (64), hat wegen der Corona-Krise mit First Lady Melania Trump (49) telefoniert, wie das Weiße Haus mitteilte. In dem Statement heißt es, Büdenbender und die Frau von US-Präsident Donald Trump (73) haben über die jüngsten Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus in den USA und in Deutschland gesprochen. Trump habe zudem bekräftigt, dass die Vereinigten Staaten Deutschland und dem übrigen Europa im Kampf gegen die Pandemie zur Seite stünden.