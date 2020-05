Weitere Corona-Lockerungen für Kinder?

Nach den Pfingsferien, sofern die Infektionszahlen dies zulassen, sollen Vorschulkinder zurück in den Kindergarten sowie Kinder, für die im Herbst der Wechsel in den Kindergarten ansteht, zurück in die Krippe dürfen. Kinder der zweiten und dritten Klasse sollen wieder die Horte besuchen dürfen.