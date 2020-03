Loiza Lamers war früher ein Junge: Transition und Schlaganfall

Die Holländerin, die 1995 in der niederländischen Stadt Driel als "Lucas" zur Welt kam, merkte bereits in ihrer frühen Kindheit, dass sie sich in ihrem männlichen Körper nicht wohlfühlte. Schon vor ihrem zehnten Lebensjahr fing sie mit der Transition an, 2005 wurde sie vom holländischen Fernsehen für eine Dokumentation zum Thema Transsexualität begleitet: "Von Lucas zu Luus". Mit 18 folgte dann die finale Geschlechtsumwandlung.