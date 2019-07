Teilnehmer schäumen vor Wut Gierige Gwyneth Paltrow: Ist ihr Spa-Wochenende pure Abzocke?

Schauspielerin und Oscar-Gewinnerin Gwyneth Paltrow (46, "Shakespeare in Love ") wird nicht müde, ihre Tipps - und nicht zuletzt ihre Produkte - rund um die Themen Wellness und Lifestyle an Mann und Frau zu bringen. Mit einem luxuriösen Spa-Wochenende, das sie unter dem Namen ihrer Marke "Goop" anbietet, scheint sie sich jetzt allerdings ein klassisches Eigentor geschossen zu haben. Denn für viele der Teilnehmer in London mutete die vermeintliche Erholung eher wie eine Kaffeefahrt samt Verkaufsgesprächen an, wie unter anderem die US-Seite "Fox News" berichtet.