Teilnehmer nun offiziell bekannt Michael Wendler zieht mit seiner Laura ins "Sommerhaus der Stars"

Schon in wenigen Wochen ist es wieder soweit: RTL lädt acht Paare in "Das Sommerhaus der Stars" ein. Dort müssen sich die prominenten Kandidaten und ihre Partner wieder zahlreichen Aufgaben und dem anstrengenden Zusammenleben auf kleinstem Raum stellen. Denn alle Teilnehmer wohnen im "Sommerhaus" in Portugal unter einem Dach. Der Sender hat nun offiziell bestätigt, wer einziehen und ab dem 23. Juli, 20:15 Uhr, um den Titel "Das Promipaar 2019" und eine Siegesprämie von 50.000 Euro kämpfen wird.