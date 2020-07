Teilnahme an RTLzwei-Show Skandal-Fußballprofi Kevin Pannewitz wird Reality-TV-Star

Trotz mehrfacher Anläufe hat es für die große Fußballer-Karriere nicht gereicht. Jetzt wird der Ex-Profi Kevin Pannewitz (28) Reality-TV-Star. Wie der Sender RTLzwei bestätigte, nimmt Pannewitz an der Trashshow "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" teil. Er habe zuvor solche Formate schon das ein oder andere Mal selbst vorm Fernseher geschaut, erklärt der gebürtige Berliner seine Entscheidung in einem Statement in der "Bild"-Zeitung.