Teil seiner Facebook-Serie Will Smith: Der Fresh Prince schwimmt mit Haien

Nicht nur fresh, sondern auch ziemlich mutig: Seine Facebook-Serie "Will Smith's Bucket List" nutzt der "Ali"-Schauspieler, um sich von einer waghalsigen Aktion in die nächste zu begeben. Nachdem er in der Auftaktfolge schon in weite Höhen zum Skydiving antrat, geht es dieses Mal ins kühle Nass der Bahamas. Das aber natürlich nicht allein, ausgewachsene Haie werden dem Star Gesellschaft leisten.