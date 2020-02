In die anderen Städte in diesem Buch reise ich mit dem Impetus: Ach, schön, dass ich mal wieder hier bin. London ist anders, mehr, fast ein tiefes Heimatgefühl, das jedoch unaufgeregt daherkommt. Eher so: back again. Würde mir jemand plötzlich sagen: Marcel, du musst hierbleiben, es gibt kein Zurück, würde ich antworten: Okay, dann müssen wir aber meine Familie nachholen. So weit geht meine Verbundenheit und Liebe zur Hauptstadt Großbritanniens. Meine Schwester Ewa hat in Notting Hill gelebt, noch bevor der gleichnamige Film mit Julia Roberts und Hugh Grant in den Hauptrollen die Welt eroberte. Plötzlich war ihr Apartment das Fünffache wert. Ich bin Fan von Kensington und Chelsea, liebe diese Bezirke im West End, am Hyde Park. Eine prachtvolle, aber sehr teure Gegend. Mein Sohn Tim studiert in London, wohnt in Shoreditch, einem Ortsteil von Hackney im Nordosten. Das ist momentan the place to be. Ein Künstlerviertel, das Mekka der Hipster. (…)